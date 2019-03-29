Украина нашла российский след в диверсиях украинских радикалов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией и созданных для дестабилизации положения в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, российские спецслужбы завербовали радикалов и организовали собственные военные формирования «Украинской повстанческой армии» (УПА, движение запрещено в России), которые дислоцировались за рубежом. Кроме того, на территории страны были созданы подразделения «Украинской национальной армии» (УНА), подчиняющиеся России.

СБУ заявляет, что «по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине» руководители УНА собирали данные о передвижениях и планах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их целью была организация диверсий и срыв мобилизации.

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Отмечается, что доказательства наличия «русского следа в деятельности УНА» удалось собрать в результате обысков у трех участников экстремистской организации в Одессе. Среди них были гражданине России и непризнанной Приднестровкой Молдавской республики, а также уроженец Приднестровья с украинским гражданством.

Изъяты различные типы вооружения и средства поражения, агитационные материалы и «внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности», говорится в сообщении СБУ. По версии ведомства, курировал группировки уроженец Калининградской области России, бывший курсант военно-морского училища Рустам Ташбаев, ныне имеющий гражданство США. Он был депортирован с Украины в 2015 году за подрывную деятельность.

22 марта СБУ сообщила, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в метро Харькова накануне президентских выборов. Для этого был завербован местный житель, который якобы получил из Москвы бомбу мощностью 600 граммов тротила, инструкции и 15 тысяч долларов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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