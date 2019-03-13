Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в создании группы военной разведки, которая занималась публикацией фейковых новостей и сбором разведданных. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Группа под кодовым названием «Сапфир» действовала на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным СБУ, российские оперативники «проводили антиукраинские информационные кампании», а также занимались сбором и анализом данных о высшем руководстве Украины и вооруженных силах страны. Глава военной контрразведки СБУ Сергей Левченко отметил, что члены группы проявили повышенную активность перед выборами президента Украины.

По данным ведомства, куратором разведчиков был подполковник ГРУ Александр Алексеевич Сазонов, оперативный псевдоним которого — Павел Бодров. Группу возглавляла гражданка Украины Екатерина Геннадьевна Василина. Помимо нее туда входило еще 15 человек из народной милиции ЛНР.

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В СБУ утверждают, что целью информационных атак была «дискредитация высшего военно-политического руководства» с помощью распространения недостоверных сведений о деятельности властей и «разжигание межконфессиональной вражды» в связи с предоставлением Украине автокефалии. Для этого разведчики создали более пятидесяти фейковых аккаунтов и 130 групп в соцсетях.

За время своей деятельности группа «Сапфир» опубликовала около «двенадцати тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера». СБУ блокирует все страницы, имеющие отношение к разведчикам.

Украинская контрразведка задержала нескольких агентов-информаторов ГРУ и провела обыски у них дома. Правоохранители изъяли «более двадцати устройств для связи, используемых для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВС Украины, другие сведения военного характера, а также почти двадцать СИМ-карт украинских и российских операторов и флэш-накопители», — говорится в сообщении СБУ. Ведомство продолжает проводить следственные действия.

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