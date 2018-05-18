На Украине заявили о задержании российских шпионов с портретом Путина

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Запорожье шесть российских шпионов. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«Основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины на донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий», — говорится в отчете.

«Спецслужбы России также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона», — добавили в Службе безопасности.

Кураторами группы украинские силовики называют представителей Генштаба России. Руководителем группы, по версии СБУ, являлся житель Запорожья, которого, как сообщается, завербовали во время посещения Крыма в 2015 году.

Во время обысков у задержанных нашли телефоны и компьютеры с доказательствами связей с кураторами из российских силовых ведомств. В качестве вещдоков также фигурируют патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров, граната РГД-5, георгиевские ленточки и портрет президента России Владимира Путина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и создании террористической группировки. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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