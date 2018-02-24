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СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать «Украину»

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что гражданин России Давид Пономарев планировал взорвать ракетный крейсер «Украина» в 2015 году в День конституции страны. Об этом рассказал председатель СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, украинской стороне удалось предупредить планы российских спецслужб. Кроме того, глава СБУ заявил, что сорвана была также операция по поджогу здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Это заставило Россию привлечь исполнителей из Евросоюза, которые в итоге и совершили атаку, добавил он.

Крейсер «Украина» был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал флота Лобов». В октябре 1993 года он перешел в собственность Украины и был переименован. Весной 2017-го президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже корабля.

В декабря 2017-го министерство обороны страны сообщило, что отказывается от ракетного крейсера «Украина», который после спуска на воду четверть века простаивает на стадии готовности 95 процентов.

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