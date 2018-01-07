Украину обвинили в нежелании продавать «Украину»

Украинские власти не хотят продавать ракетный крейсер «Украина», считает председатель профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николай Головченко. Об этом он сказал в эфире телеканала «Николаев».

Продажа корабля могла бы помочь погасить задолженность перед судостроителями, которые с 2015 года содержат крейсер за свой счет. «Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил Головченко.

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В декабре 2017 года сообщалось, что Минобороны Украины официально отказалось от крейсера. Военные из-за устаревшего вооружения сочли нецелесообразным достраивать корабль, четверть века простаивающий на стадии 95-процентной готовности.

Крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал флота Лобов». В октябре 1993 года он перешел в собственность Украины и был переименован. Весной 2017-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже корабля.

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