Украина отказалась от «Украины»

Министерство обороны Украины сообщило, что отказывается от ракетного крейсера «Украина», который после спуска на воду четверть века простаивает на стадии готовности 95 процентов. Такая информация содержится в письме ведомства в адрес концерна «Укроборонпром».

Достраивать судно в Минобороны сочли нецелесообразным из-за устаревшего вооружения.

Концерн подчеркивает, что окончательное решение о том, нужен ли Украине крейсер, как можно скорее должен принять кабинет министров. В «Укроборонпроме» добавили, что готовы достроить корабль, однако на это нужно заложить средства в гособоронзаказе на 2018 год. Возможны и другие решения: продать недострой или выделить средства на его дальнейшее содержание на причале. Или же правительство может предложить свои варианты.

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Крейсер стоит на причале «Николаевского судостроительного завода». С 2015 года его за свой счет содержали сотрудники предприятия. За это время государство задолжало им 61 миллион гривен (127 миллионов рублей).

Крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал флота Лобов». В октябре 1993 года он перешел в собственность Украины и был переименован. Весной 2017-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже судна. Однако, по всей видимости, судьба «Украины» до сих пор не решена.

15 августа вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что украинский флот может исчезнуть в ближайшее время из-за катастрофического недофинансирования и отсутствия государственной морской политики.

В июле сообщалось, что единственный корабль, который удалось вернуть украинцам после присоединения Крыма к России, — корвет Винница не выходит в море по техническим причинам и ждет ремонта в Одессе. Всего в распоряжении Украины 11 военных кораблей.

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