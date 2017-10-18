Украинский флот упрекнули в использовании тактики гитлеровского адмирала

Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый заявил, что украинский флот пытается копировать тактику, которую использовала нацистская Германия. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

«Кригсмарине применяли ее во время битвы за Атлантику в период Второй мировой войны. Состояла эта тактика в том, что группа подводных лодок атаковала пути снабжения союзников. Суда, "недобитые" одной лодкой, топили другие члены "стаи". Такая тактика наносила противнику максимальный урон. Показательно, что Украина ссылается на методы фашистского флота», — заявил Чалый.

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Он добавил, что средств для копирования такого способа ведения боя у Киева нет. «О чем вообще можно говорить, если у Украины нет ни одной подводной лодки? Была одна ("Запорожье"), и та теперь в Южной бухте Севастополя стоит под Андреевским флагом», — напомнил народный избранник.

16 октября представители Военно-морских сил Украины (ВМСУ) сообщили, что разработали новую тактику по борьбе с российским флотом в Черном море. Атаковать корабли России должны несколько бронекатеров, чтобы хотя бы один смог «достать противника». «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели», — сказал командир одного из бронекатеров Роман Мокряк.

Тактика «волчья стая» применялась немецкими подводными лодками в ходе Второй мировой войны. Ее автором является гросс-адмирал Карл Дениц.