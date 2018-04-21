В Киеве задержали «российского шпиона»

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны страны по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает «Интерфакс».

Задержанный — уроженец России, полковник запаса Вооруженных сил Украины. По информации СБУ, в июле 2017 года он поехал в гости к родственникам и якобы был завербован российскими спецслужбами. Вернувшись из поездки, мужчина начал собирать на оборонном предприятии информацию с ограниченным доступом, чтобы передать ее «российским кураторам».

В силовом ведомстве Украины отметили, что в первую очередь российскую разведку интересовали данные по выполнению государственных оборонных заказов и разработке новейших авиационных систем обнаружения беспилотников, которые используются украинскими войсками на Донбассе. Мужчина якобы пытался купить такой дрон, чтобы потом передать его российские военным «для осуществления воздушной разведки». В службе не уточнили, за чем именно Россия собиралась следить при помощи этой техники.

За это работнику завода, предположительно, должны были платить деньги. После завершения задания он планировал уехать в Россию и получить российское гражданство.

Мужчину задержали на рабочем месте. На его работе и дома прошли обыски, в ходе которых были изъяты «материалы, подтверждающие его противоправную деятельность». Возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК Украины («Государственная измена»).

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