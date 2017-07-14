Бывший СССР
 

В СБУ сообщили о задержании в Киеве агента российских спецслужб

Перейти в «Мою Ленту»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве агента спецслужб Российской Федерации. Он якобы пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя министерства обороны республики. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба СБУ.

«Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб хотел получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещениях вдоль линии разграничения воинских частей и соединений ВСУ и Нацгвардии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный интересовался также поставками на Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, установочными данными об офицерах – инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих. «Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить тайные материалы, циркулирующих в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на чиновников Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера», — сообщает СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по статье 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко понадеялся провести саммиты с ЕС в Ялте и Донецке
Геращенко увидел «руку Кремля» во взрыве полковника разведки в Киеве
Обвинения Киева в адрес России предложили отправлять в спам
Последние новости
В СБУ сообщили о задержании в Киеве агента российских спецслужб
Создатель крупнейшего в мире магазина наркотиков в Tor совершил самоубийство
Песков рассказал о свадебном подарке Путина Овечкину и Шубской
Меркель и Макрон объявили о планах по созданию франко-германского истребителя
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте начала 1990-х
В Подмосковье 90-летняя пенсионерка на Matiz протаранила внедорожник и погибла  
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0513 июля

Окончательно запутались в сети

Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
15:10Сегодня

Ляшко предрек превращение украинцев в «сервисную нацию»

18:52 9 июля

Генсек ООН пообещал помощь организации в урегулировании конфликта на Украине

14:36Сегодня

Высокопоставленных офицеров ВСУ задержали за продажу танковых моторов

Бывший СССР00:03 4 июля

Восставшие из Рады

Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
14:07Сегодня

Украинское издание «Вести» сообщило об обысках в редакции

10:25 3 июля

В Киеве заявили об угрозе радиационного заражения в Донбассе

12:49Сегодня

Вице-спикер Рады предложила обливать «бесноватых» депутатов святой водой

Бывший СССР00:0827 июня

«Навязанная» резня

20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
12:10Сегодня

Женский монастырь во Львовской области забросали бутылками с коктейлем Молотова

02:03 1 июля

Украинский генпрокурор поведал о новых эпизодах в деле Януковича

10:54Сегодня

СМИ сообщили о задержании в Харькове боевиков ИГ

Россия
Кнутом или пряником
Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире
Наталья КувшиноваБездоходное производство
Топ-10 женщин-политиков с самыми скромными доходами
Во второй подмосковной деревне смыло единственный мост
Миндзрав констатировал ухудшение качества российских вакцин
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Родителей пятилетнего автостопщика из Кемерово оштрафуют
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Все материалы
Мир
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
В Швеции за убийство из-за фото на Facebook осуждены шесть человек
Власти Турции раскрыли местонахождение ехавшей в Сирию российской семьи
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Ляшко предрек превращение украинцев в «сервисную нацию»
Высокопоставленных офицеров ВСУ задержали за продажу танковых моторов
Украинское издание «Вести» сообщило об обысках в редакции
Вице-спикер Рады предложила обливать «бесноватых» депутатов святой водой
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Госдолг Италии установил исторический рекорд
Промсвязьбанк отрегагировал на публикации о мошенничестве кипрского филиала
ВТБ и ФССП подписали соглашение о сотрудничестве
Потери фермеров из-за холодной погоды оценили в 2,6 миллиарда рублей
У АСВ осталось 163 миллиарда рублей
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Первое цифровое отделение банка «Открытие» появится до конца года
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Лоукостер easyJet создаст новую авиакомпанию из-за Brexit
Оценен причиненный российским аграриям ущерб от аномально холодной погоды
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте начала 1990-х
Меркель и Макрон объявили о планах по созданию франко-германского истребителя
Велосипедисты-грабители из Екатеринбурга оказались полицейскими
По делу «пьяного» мальчика из Балашихи проведут новые экспертизы
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
Названо число частиц во Вселенной
Все материалы
Спорт
Попробуй отбери
Защитит ли «Спартак» титул и еще пять интриг стартующего сезона РФПЛ
Александр КержаковДобился
Лучший бомбардир сборной России и «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру
Юдашкин увидел моветон и скуку в новой форме российских футбольных клубов
Песков рассказал о свадебном подарке Путина Овечкину и Шубской
ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов
Лопырева нашла самых симпатичных футболистов «Спартака» и «Локомотива»
Букмекеры назвали фаворита Суперкубка России
Все материалы
Культура
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Выставку Модильяни закрыли из-за сомнений в подлинности картин
Рэпера DMX обвинили в неуплате налогов на 1,7 миллиона долларов
В Россию с гастролями приедет звезда блюз-рока Бет Харт
Кэрри Фишер посмертно номинировали на «Эмми»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Поддельный Tor-браузер уличили в краже биткоинов у покупателей наркотиков
«Бургер Кинг» пообещал обошедшийся в 2,5 миллиарда рублей «Полонский бургер»
Daily Mail проиллюстрировала новость о PornHub фотографией Навального
Три года переносившей встречу парочке устроят эпическое первое свидание
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
РСПП предложил взимать плату с абонентов для реализации пакета Яровой
Все материалы
Ценности
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Ким Кардашьян и Канье Уэст украсили обувь детскими каракулями
Американский дизайнер создала украшения из макарон с латексом
Британцы украсили одежду росписью с посуды
Московские дизайнеры сшили купальники для любой фигуры
Все материалы
Путешествия
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками
Путешественники назвали лучший город мира
Португалец совершил рекордный кругосветный перелет на регулярных рейсах
Российскую туристку два дня продержали взаперти в аэропорту Антальи
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Испугавшийся заползшей в машину змеи американец вызвал полицию
Собакам запретили носить обручальные кольца в итальянском городе
Пытавшаяся повторить сцену из «Грязных танцев» пара попала в больницу
Американке вернули пропавшую 25 лет назад сумку
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Названы рублевые цены на самый маленький кроссовер Jaguar
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
В BMW встроят Skype
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы