В СБУ сообщили о задержании в Киеве агента российских спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве агента спецслужб Российской Федерации. Он якобы пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя министерства обороны республики. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба СБУ.

«Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб хотел получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещениях вдоль линии разграничения воинских частей и соединений ВСУ и Нацгвардии», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный интересовался также поставками на Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, установочными данными об офицерах – инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих. «Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить тайные материалы, циркулирующих в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на чиновников Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера», — сообщает СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по статье 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.