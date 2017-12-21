Появилось видео задержания в Киеве «российского шпиона»

В сети появилось видео с задержанным «агентом российских спецслужб» в Киеве. Видео, на котором Станислава Ежова, помощника премьер-министра Украины, под руки ведут двое сотрудников спецслужб, на YouTube опубликовал телеканал «Прямой».

Ранее СБУ рапортовала о задержании Ежова. Его подозревают в том, что он якобы с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее кураторам через электронные каналы связи.

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