Турчинов объявил ездящих в Россию украинцев шпионами

В Россию с Украины будут ездить только граждане, выполняющие специальные задания, в частности шпионы. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов прокомментировал внесение в Верховную Раду законопроекта об ограничении выезда украинцев в РФ, передает во вторник, 10 октября, «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что после признания [России] страной-агрессором ездить туда смогут те люди, которые исполняют специфические функции», — заявил Турчинов.

Днем ранее в Раде был зарегистрирован законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Россию.

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В сентябре сообщалось, что украинский кабинет министров поручил министерству иностранных дел и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска. В начале того же месяца президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания в республике.

Решение СНБО предполагает начало работы с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Биометрические данные будут фиксироваться в пунктах пропуска.