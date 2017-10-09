В Раде предложили ограничить право украинцев на выезд в Россию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Россию. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте украинского парламента.

Официальное название нормативного акта — «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». Агрессором в Киеве называют Россию.

13 сентября сообщалось, что украинский кабинет министров поручил министерству иностранных дел и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска.

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1 сентября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания в республике.

Решение СНБО предполагает начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Биометрические данные будут фиксироваться в пунктах пропуска.