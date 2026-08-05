Участвовавший в чемпионате Европы российский пловец рассказал о вкусе воды в Сене

Российский пловец Муратов: Вода в Сене на вкус обычная, как из-под крана

Российский пловец Владимир Муратов поделился впечатлениями от выступления в заплыве на дистанции пять километров на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что наглотался воды в реке Сене, в которой проходили соревнования. «Обычная пресная вода без вкуса. Примерно как из‑под крана. Может, ее химией обрабатывают, но похожа она на обычную воду из бассейна, только без хлорки», — рассказал Муратов.

Спортсмен также добавил, что на турнире была очень серьезная конкуренция. «И это круто, намного больше получается набрать опыт. И скорости здесь выше», — отметил Муратов.

Соревнования прошли в среду, 5 августа. Муратов стал лучшим из россиян, придя к финишу 15-м. Чемпионом Европы стал немец Флориан Велльброк.