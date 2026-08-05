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16:35, 5 августа 2026Спорт

Участвовавший в чемпионате Европы российский пловец рассказал о вкусе воды в Сене

Российский пловец Муратов: Вода в Сене на вкус обычная, как из-под крана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский пловец Владимир Муратов поделился впечатлениями от выступления в заплыве на дистанции пять километров на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что наглотался воды в реке Сене, в которой проходили соревнования. «Обычная пресная вода без вкуса. Примерно как из‑под крана. Может, ее химией обрабатывают, но похожа она на обычную воду из бассейна, только без хлорки», — рассказал Муратов.

Спортсмен также добавил, что на турнире была очень серьезная конкуренция. «И это круто, намного больше получается набрать опыт. И скорости здесь выше», — отметил Муратов.

Соревнования прошли в среду, 5 августа. Муратов стал лучшим из россиян, придя к финишу 15-м. Чемпионом Европы стал немец Флориан Велльброк.

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