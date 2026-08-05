В России предупредили о последствиях для Сирии после сокращения закупок нефти

Сенатор Карасин: Сокращение закупок российской нефти Сирией — очередная манипуляция США

Ничего революционного в том, что США убедили Сирию сократить закупки российской нефти, нет — это очередная манипуляция Вашингтона, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что Россия все запоминает и сделает выводы.

«Революционного в этом ничего нет, мы уже привыкли к подобного рода манипуляциям наших международных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов и европейских государств, которые пытаются везде санкционными и полуобманными способами лишить нас равных рыночных условий. Очевидна недобросовестность Вашингтона, который действует абсолютно навалом в решении этих вопросов», — сказал сенатор.

По его словам, Россия будет делать из этого выводы, а сирийцам тоже стоит задуматься о происходящем.

«Сегодняшним днем история не кончается. Мы все запоминаем, делаем соответствующие выводы и будем поступать соответственно сегодня и в будущем. А вот когда наступит завтрашний день, мы тогда разъясним, что такое "соответственно"», — заключил Карасин.

Ранее властям США удалось убедить Сирию резко сократить закупки российской нефти. Главным условием снижения закупок российского сырья стала возможность отмены болезненной для сирийской экономики санкции. Речь идет о статусе государства — спонсора терроризма. Сирия находится в этом списке на протяжении последних нескольких десятилетий.