Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 5 августа 2026 (обновлено: 15:34, 5 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России предупредили о последствиях для Сирии после сокращения закупок нефти

Сенатор Карасин: Сокращение закупок российской нефти Сирией — очередная манипуляция США
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Ничего революционного в том, что США убедили Сирию сократить закупки российской нефти, нет — это очередная манипуляция Вашингтона, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что Россия все запоминает и сделает выводы.

«Революционного в этом ничего нет, мы уже привыкли к подобного рода манипуляциям наших международных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов и европейских государств, которые пытаются везде санкционными и полуобманными способами лишить нас равных рыночных условий. Очевидна недобросовестность Вашингтона, который действует абсолютно навалом в решении этих вопросов», — сказал сенатор.

По его словам, Россия будет делать из этого выводы, а сирийцам тоже стоит задуматься о происходящем.

«Сегодняшним днем история не кончается. Мы все запоминаем, делаем соответствующие выводы и будем поступать соответственно сегодня и в будущем. А вот когда наступит завтрашний день, мы тогда разъясним, что такое "соответственно"», — заключил Карасин.

Ранее властям США удалось убедить Сирию резко сократить закупки российской нефти. Главным условием снижения закупок российского сырья стала возможность отмены болезненной для сирийской экономики санкции. Речь идет о статусе государства — спонсора терроризма. Сирия находится в этом списке на протяжении последних нескольких десятилетий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России взорвали машину производителя дрона «Упырь». Его разработкой интересовался Путин
    Лошади начали разгуливать под окнами дома в Новой Москве и попали на видео
    Россиянам напомнили о праве на перерасчет при затянувшемся отключении горячей воды
    Военный назвал возможных организаторов подрыва автомобиля с главой «Уралдронзавода»
    В соседней с Россией стране заявили об усилении ПВО
    Скандальная российская певица сделала пластику
    ЕС предрекли тайные закупки энергоносителей у России
    Мировые цены на нефть перешли к росту
    Российская нефть достигла идеальной цены
    ООН предсказала голод десяткам миллионов человек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok