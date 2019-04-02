Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВД страны.

Сообщается, что работы ведутся в Луганской области, устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы. Кроме того, продолжается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, переходов, а также доставке необходимых стройматериалов.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность премьер-министра.

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14 марта 2019 года сообщалось, что Украина вернулась к возведению разделительного сооружения на границе с Россией. Всего с начала месяца было обустроено полкилометра противотранспортных рвов, 120 метров заграждения из спирали типа «Егоза», подготовлено 1,2 километра трассы для рокадной дороги. Завершить строительство планируется в 2021 году.

В 2019 году на строительство укреплений выделят 400 миллионов гривен. На эти средства украинские власти, в частности, планируют выкопать 50 километров рвов, установить 9,5 километра сетчатой ограды и 47,94 километра заграждений «Егоза», проложить 65,8 километра дороги.

В 2015-2018 годах на реализацию проекта было выделено 1,3 миллиарда гривен. На эти деньги оборудовано около 30 процентов протяженности границы.

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