Украина усилила границу

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией. Об этом агентству УНН рассказал помощник председателя ведомства Олег Слободян.

По его словам, это было сделано из-за избирательной кампании и в преддверии выборов президента Украины. В качестве одной из мер Слободян назвал усиление пограничных нарядов как в пунктах пропуска так и вне их. «Ситуация на границе с Россией остается довольно напряженной, но контролируемой», — отметил он.

14 марта сообщалось, что Украина вернулась к возведению «стены Яценюка» — разделительного сооружения на границе с Россией. Всего с начала месяца было обустроено полкилометра противотранспортных рвов, 120 метров заграждения из спирали типа «Егоза», подготовлено 1,2 километра трассы для рокадной дороги. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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