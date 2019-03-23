Украину предупредили о возможном срыве выборов

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Письма подготовлены Группой поддержки G7 на Украине. В нее входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании. Как уточняет издание «Гордон», Аваков подтвердил получение письма.

«Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», — сказал глава МВД.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!