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Украину предупредили о возможном срыве выборов

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Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Письма подготовлены Группой поддержки G7 на Украине. В нее входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании. Как уточняет издание «Гордон», Аваков подтвердил получение письма.

«Да, [получил] письмо, в котором они просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами. Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», — сказал глава МВД.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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G7 Letter Takes Aim At Role Of Violent Extremists In Ukrainian Society, Election
Аваков подтвердил, что получил письмо от послов G7 с призывом не допустить срыва выборов радикалами Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/avakov-podtverdil-chto-poluchil-pismo-ot-poslov-g7-s-prizyvom-ne-dopustit-sryva-vyborov-radikalami-830052.html
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