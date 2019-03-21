Российские букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на победу

Российские букмекеры за десять дней до выборов президента Украины считают одинаковыми шансы медиаменеджера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко на победу. Об этом «Ленте.ру» рассказал Алексей Ткачук, директор Rambler&Co по продуктам категории «Ставки».

Шансы Порошенко остаться на второй срок составляют около 40 процентов, как и вероятность победы Зеленского. Шансы на успех лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в букмекерских конторах оцениваются в 20 процентов. Шансы остальных претендентов незначительны. Украинские букмекерские конторы дают аналогичные результаты.

«За последние недели каждый из фаворитов президентской гонки успел побывать единоличным чемпионом букмекерских контор: сначала лидировал Порошенко, потом под влиянием социологических опросов вперед вырвался Зеленский. Сейчас — паритет», — отметил Ткачук.

Шансы Зеленского на лидерство в первом туре оцениваются в 60 процентов. Он будет бороться за планку в 20 процентов голосов, Порошенко — в 18 процентов, а Тимошенко — в 16 процентов.

«Несомненно, нас ждут два тура выборов на Украине. Вот и букмекеры с этим согласны: дают вероятность примерно в 90 процентов для такого развития событий», — резюмировал Ткачук.

Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта, второй может состояться 21 апреля. До участия в президентской кампании допущены 39 кандидатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!