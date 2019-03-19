Кремль определился с ожиданиями от нового президента Украины

В Кремле хотели бы, чтобы пост президента Украины занял трезво оценивающий реальность и политически мудрый человек. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва будет рада видеть во главе Украины лидера, «который не будет президентом войны, а станет президентом мира», поскольку для России важно выстроить двусторонние отношения со всеми соседними государствами.

При действующем президенте Украины Петре Порошенко отношения Москвы и Киева лишены каких-то перспектив, сказал Песков. Он указал, что российский лидер Владимир Путин исчерпывающе высказался на эту тему во время своего визита в Крым.

«Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить», — добавил официальный представитель Кремля.

18 марта Путин во время визита в Крым по случаю пятилетия со дня воссоединения полуострова с Россией заявил, что действия нынешних властей Украины иногда вызывают у него «оторопь и недоумение». «Так и хочется спросить по-украински, з глузду з'їхав чи що? С ума сошел?» — сказал президент. Он также рассказал, что Служба безопасности Украины запугивает и прослушивает простых граждан, и подчеркнул, что вражды между российским и украинским народом исторически не было и нет.

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