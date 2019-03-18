Путин рассказал о запуганных прослушками СБУ украинцах

Украинцы боятся звонить родственникам в Россию из-за прослушек спецслужб, однако общие корни двух народов окажутся сильнее «политической пены». Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин, выступая в Крыму в понедельник, 18 марта, передает РИА Новости.

«Что касается уровня отношений между людьми — я думаю, что он всегда был, есть и будет очень серьезным», — заявил Путин на встрече с представителями общественности.

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«Люди просто запуганы, боятся. Боятся даже родственникам позвонить в Россию. СБУ [Служба безопасности Украины] прослушает, и потом проблем не оберешься. Я все это прекрасно понимаю», — продолжил глава государства.

По мнению Путина, «время все лечит», и «глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня».

18 марта исполняется 5 лет договору о принятии Крыма в состав России. Украина обвиняет Москву в оккупации полуострова, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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