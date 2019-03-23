Порошенко выразил уверенность в своей победе на президентских выборах

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко выразил уверенность в своей победе на выборах президента. Об этом он заявил в эфире программы «Главная тема. Выбор» на телеканале «Украина».

Порошенко заявил, что он «абсолютно» уверен в своей победе, и выразил надежду, что украинцы справедливо оценят итоги его предыдущего президентства. Отвечая на вопрос о готовности признать победу другого кандидата, он отметил, что признает «победу украинского народа».

Ранее российские букмекеры сравнили шансы на победу в выборах актера и комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Шансы Порошенко остаться на второй срок составляют около 40 процентов, как и вероятность победы Зеленского.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!