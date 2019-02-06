На Украине запутались в стадии готовности стены на границе с Россией

Возводимая Киевом на границе с Россией стена готова на 30 процентов. Об этом в эфире украинского «5 канала» заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает «Интерфакс» в среду, 6 февраля.

«В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30 процентов, что адекватно объемам финансирования», — сказал он и добавил, что в Харьковской области, где этот проект почти завершен, практически нет нарушений границы.

Спикер Госпогранслужбы посетовал на то, что строительство сооружения идет медленными темпами. «Но... мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать», — резюмировал Слободян.

В ноябре 2018 года сообщалось, что строительство «Стены» продлили до 2021 года. Сроки ее возведения были продлены из-за недостатка финансирования в 2015-2017 годах. При этом глава МВД Украины Арсен Аваков тогда заявил, что завершено около 47 процентов работ.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром республики Арсением Яценюком. Согласно плану, государственная граница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

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