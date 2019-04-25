Зеленский задумал назначить активиста на пост генпрокурора Украины

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского считают, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост. Об этом сообщает Gordon.ua.

Советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал, что на его пост планируют назначить одного из общественников, занимавшихся борьбой с коррупцией. «Я вижу людей, которые способны бороться. Либо те, кто ранее был чиновником и боролся с системой, либо активисты», — сказал он.

Луценко в команде Зеленского назвали «человеком прошлого». Советник избранного президента заявил, что по нему уже есть «отдельное решение, несмотря на желание представителей истеблишмента сохранить статус-кво». «Он, если хочет, может вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу», — сказал бывший министр.

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Данилюк считает, что назначение новых главы Службы безопасности Украины (СБУ), генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны «определит вектор движения страны в будущем». Он назвал эти кадровые решения «лакмусовой бумагой, которая определит эффективность реформ».

Нынешний генпрокурор Луценко был назначен на свой пост президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Луценко не имеет юридического образования, он закончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники».

Ранее он заявлял, что готов продолжать работать генеральным прокурором даже в случае поражения Порошенко на президентских выборах.

На пресс-конференции после объявления итогов второго тура голосования Зеленский уже пообещал, что заменит генерального прокурора Украины и других представителей команды действующего президента.

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