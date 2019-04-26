СБУ получила право заводить дела по анонимным устным доносам

Служба безопасности Украины (СБУ) получила право начинать официальные расследования по анонимным обращениям граждан, в том числе устным. Об этом сообщают «Українськи Новини» со ссылкой на приказ главы ведомства Василия Грицака.

Отмечается, что соответствующий документ был подписан еще год назад. Как указывает издание, впервые о возможности завести уголовное производство на основании анонимного обращения стало известно после того, как СБУ начала проверку в отношении победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.

В распоряжении издания оказалась копия запроса центра «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией данных о «врагах» страны. Обращение подписано 16 апреля 2019 года, оно не содержит фамилий или подписей авторов и, согласно законодательству, квалифицируется как анонимное. Об этом свидетельствует соответствующий штамп на заявлении.

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«Українськи Новини» указывают, что последние изменения в «Инструкцию о рассмотрении СБУ обращений граждан» были внесены в апреле 2018 года. Согласно официальным заявлениям Грицака, документ изменяли для приведения его в соответствие статье антикоррупционного закона о «защите обличителей». Один из пунктов этой статьи позволяет рассматривать анонимные сообщения, если они содержат фактические данные и касаются конкретного лица.

Однако в инструкции СБУ появилась дополнительная строчка о том, что ведомство может рассматривать обращения по любым правонарушениям, касающимся его компетенции.

Согласно старой ведомственной инструкции для сотрудников СБУ, анонимные сообщения не подлежали регистрации и рассмотрению.

16 апреля сообщалось, что СБУ начала проверку информации о финансировании избирательной кампании Зеленского из России и самопровозглашенной Донецкой народной республики через криптобиржи. Производство было открыто после обращения центра «Миротворец», где утверждали, что в фонд Зеленского вкладывали средства «спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Зеленский набрал более 73 процентов голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 24 процентов избирателей.

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