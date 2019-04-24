Против кинокомпании Зеленского завели уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование деятельности компании «Киноквартал», принадлежащей избранному президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил глава ведомства Артем Сытник на заседании профильного комитета Верховной Рады, передает «РБК-Украина».

По его словам, НАБУ расследует факт возможной растраты государственных средств. Сытник признал, что ранее следователи получали запросы по «Кинокварталу» от активистов, однако не нашли состава преступления. Уголовное производство открыто по постановлению суда, который удовлетворил требования общественников.

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате в компании Зеленского 15 апреля. Инстанция удовлетворила иск председателя общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудки.

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Дудка утверждает, что «Киноквартал» растратил средства Государственного агентства по вопросам кино, выделенные на съемки фильма «Я, ты, он, она». Согласно украинскому законодательству, ленты, профинансированные из бюджета государства, должны сниматься помимо русского на украинском или крымско-татарском языках. Однако фильм «Я, ты, он, она» вышел только в русской озвучке.

Активист также заявил, что правоохранительные органы проигнорировали его обращение в январе.

23 апреля сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли в НАБУ с обысками по о коррупционном скандале в «Укроборонпроме» — журналисты уличили предприятие в контрабандных закупках российских комплектующих, а в числе участников преступной схемы указывался агент НАБУ Евгений Шевченко.

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