К украинским борцам с коррупцией пришли по делу о коррупции

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят следственные действия с участием сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ.

Как утверждают собеседники издания, следственные действия связаны с коррупционным скандалом в «Укроборонпроме». Официальных комментариев НАБУ не дает. В ГБР также не поясняют, по какому делу проводятся следственные действия.

23 апреля Печерский суд Киева принял решение о предоставлении ГБР доступа к документам антикоррупционного бюро, касающихся Евгения Шевченко — одного из фигурантов журналистского расследования о коррупции в «Укроборонпроме», сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда. На момент публикации новости сайт украинского «Единого государственного реестра судебных решений» был недоступен.

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15 апреля НАБУ начало уголовное делопроизводство в отношении главы ГБР Романа Трубы, его заместителя Ольги Варченко и других сотрудников ведомства, сообщало издание «theБабель» со ссылкой на материалы дела. Их подозревают в государственной измене и других преступлениях.

13 апреля ГБР возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Среди названных журналистами участников схемы упоминается «специальный агент НАБУ» Евгений Шевченко. В последней серии четырехсерийного расследования утверждается, что Шевченко, будучи приближенным к руководству НАБУ, пытался оказать влияние на ведомство с целью закрытия дел о хищениях в армии.

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