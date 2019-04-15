Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского. Об этом сообщил «Укринформу» председатель общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дудка.

По его словам, постановление передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). «Этим определением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований», — сказал активист.

Дудка указал, что расследование касается фильма «Я, ты, он, она», снятого компанией Зеленского «Киноквартал». На фильм были потрачены средства в том числе и Государственного агентства по вопросам кино. По закону, для получения бюджетного финансирования лента должна была быть озвучена на крымско-татарском или украинском языках, однако она вышла только в русской озвучке.

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Председатель «Украинской самозащиты» сообщил, что еще в январе обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, однако тогда НАБУ его проигнорировало. После этого активист пошел в суд.

В январе Зеленского обвинили в связях с российским бизнесом. Выяснилось, что учредитель его фирмы ООО «Квартал 95» — кипрская Green Family Ltd. — также является учредителем российской кинокомпании «Грин Филмс», получавшей средства Минкультуры России. Кандидат в президенты Украины являлся бенефициаром Green Family Ltd. 24 января Зеленский объявил, что вышел из состава владельцев кипрской компании.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

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