В финансировании кампании Зеленского нашли российский след

Служба безопасности Украины (СБУ) проверит сообщения о «российском следе» в финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

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По ее словам, сведения об этом спецслужба получила от центра «Миротворец». В центре заявляют, что еще в феврале получили сведения о том, что деньги в избирательную кампанию вкладывали «спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации». Содержание этих сведений не раскрывается.

Сообщение «Миротворца» было передано также в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Верховную Раду.

В январе стало известно, что Зеленский числится одним из конечных бенефициаров кипрской компании Green Family Ltd, ведущей кинобизнес в России и имеющей связи с российским Минкультом. Спустя несколько дней он объявил, что вышел из состава владельцев фирмы.

На сайте «Миротворца» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») выкладываются личные данные людей, считающихся на Украине сепаратистами и агентами Кремля. До 2016 года веб-ресурс поддерживали СБУ, МВД Украины и другие официальные ведомства страны.

На Украине 31 марта прошел первый тур президентских выборов. Победитель выявлен не был, и во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский, набравший более 30 процентов голосов, и действующий президент Петр Порошенко, получивший почти вдвое меньше.

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