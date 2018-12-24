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Кандидат в президенты Украины от националистов предложил вернуть смертную казнь

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Руслан Кошулинский, единый кандидат от националистов на предстоящих выборах президента Украины, порассуждал о необходимости смертной казни в интервью РБК-Україна.

Отвечая на вопрос о совместном манифесте, подписанном, крупнейшими националистическими силами Украины в марте 2017 года, Кошулинский заявил, что в стране необходимо вернуть смертную казнь. По мнению кандидата в президенты, казнить необходимо за измену родине во время войны.

Кроме того, Кошулинский призвал сажать «агентов Кремля» и обменивать их на украинских граждан. По мнению политика, российскими спецслужбами на Украине создана «невероятная» шпионско-диверсионная сеть. Несмотря на шесть тысяч дел по статье «терроризм», которые МВД Украины возбудило за последние четыре года, Кошулинский считает актуальные меры противодействия шпионажу недостаточными.

«Решение о допуске женщин из России, а мужчин нет, — это смешно. Что мешает ФСБ выдать паспорт своему диверсанту, написать в паспорте, что ему 60 лет, а не 50, и что мы не знаем, как работают женщины снайперами и корректировщиками огня?» — подытожил политик.

В октябре 2018 года лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок отказался баллотироваться на президентских выборах и поддержал кандидатуру своего заместителя Руслана Кошулинского. Кошулинский стал единым кандидатом от от «Свободы», «Национального корпуса» и запрещенного в РФ «Правого сектора».

Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года.

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