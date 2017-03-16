Украинские националисты объявили крестовый поход против власти Порошенко

Три крупнейшие националистические организации Украины — «Правый сектор» (запрещен в России), партия «Свобода» и «Национальный корпус» («Азов») — объединились для реализации общих целей. Об этом говорится в подписанном ими манифесте, сообщает в четверг, 16 марта агентство «Украинские новости».

«Это документ, с которого мы начинаем свой крестовый поход против этой власти», — заявил депутат Верховной Рады, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок назвал согласование общей политической платформы историческим моментом. «Мы не просто координируемся, а объединяем свои усилия. Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест», — пообещал он.

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В документе указано, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием. Националисты намерены культивировать традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве.

22 февраля Андрей Билецкий пообещал объединение украинских националистов для уничтожения «этой власти, которая по ошибке называется украинской». «Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить [наши требования], у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту Верховную Раду», — подчеркнул он, выступая в парламенте от имени участников марша в честь годовщины Майдана.

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в ряде городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.