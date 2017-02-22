Украинские националисты передали Порошенко билет в Россию

В Киеве участники акции протеста принесли к зданию администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко символический билет в российский Липецк. Об этом в среду, 22 февраля, на своей странице в Facebook сообщила активистка Татьяна Высоцкая.

Кроме того, демонстранты оставили у АП макет конфеты. В эти дни в Киеве проходят акции, посвященные годовщине событий на Майдане — массовым протестам, состоявшимся зимой 2013-2014 годов и приведшим к смене власти в стране. Во вторник около 10 тысяч членов националистической партии «Свобода» и членов запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» начали в центре города марш в память жертв тех событий, передает УНИАН.

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В январе основанная президентом Порошенко корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике. В корпорации сообщили, что с 2013 года производство на предприятии сократилось втрое.

Ранее в том же месяце бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить дело о госизмене против президента страны, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен»

В октябре 2016 года на сайте Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в российском Липецке.

Порошенко после неуспешных попыток продать холдинг в начале 2016-го передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят ряд украинских предприятий, а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).