Украинский журналист поведал о ночных страданиях Порошенко при чтении Facebook

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о страданиях президента страны Петра Порошенко при чтении публикаций в социальной сети Facebook. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

«Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов. Такая же была болезнь у Авакова (министра внутренних дел Украины — прим. «Ленты.ру»). К сожалению, у многих наших политиков есть болезнь Facebook. Они представляют себе, что Facebook — это общественное мнение миллионной страны, а это не так», — заявил Бутусов.

Многие украинские политики известны своей тягой к общению в социальных сетях. Так, одними из самых активных пользователей являются глава МВД Арсен Аваков (на Украине его часто называют Facebook-министром), лидер Радикальной партии Олег Ляшко, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (после отставки остался на Украине и объявил о начале сбора средств на развитие создаваемой им партии «Рух новых сил»).

В ноябре 2016 года Авакову пришлось скрыть из хроники свой старый пост в Facebook, в котором он назвал маргиналом Дональда Трампа. Министр спрятал публикацию 9 ноября, в тот же день, когда Трамп победил на президентских выборах в США.

Изначально пост был опубликован 31 июля. Глава МВД высказал мнение, что Трамп «опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени».