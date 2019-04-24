Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко пытается сорвать инаугурацию Владимира Зеленского с помощью давления на Конституционный суд (КС) страны. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в судейских кругах.

Украинское издание пишет, что группа судей КС, связанная с Порошенко, планирует инициировать голосование об отставке главы этой инстанции Станислава Шевчука. Отстранение собираются провести через лишение Шевчука статуса судьи. По информации «Страны», организовать голосование планируют в четверг, 25 апреля.

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Для этого комиссия суда по вопросам регламента и этики рассмотрит вопрос о совершении главой КС дисциплинарного нарушения. Проект такого решения уже подготовлен. Основанием являются публичные заявления Шевчука о давлении со стороны Порошенко и том, что он не приведет к присяге избранного президента, если выборы будут сфальсифицированы.

По закону избранного президента к присяге во время инаугурации приводит глава КС. Если его не будет на момент церемонии, вступление в должность главы государства будет перенесено до выборов нового председателя суда, так как без него проведение инаугурации невозможно по закону.

Инаугурация Зеленского предварительно назначена на 28 мая, когда, согласно украинскому законодательству, уходящий президент уже не будет иметь права распустить Верховную Раду. Это возможно сделать не позднее чем за полгода до истечения срока работы нынешнего состава парламента. Точную дату определит Рада.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набрал более 73 процентов голосов, Порошенко — около 24 процентов.

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