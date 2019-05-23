На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

Центризбирком Украины объявил о начале кампании по досрочным парламентским выборам. Об этом сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве, передает «РБК-Украина».

«Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения», — сказала она.

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу. По закону избирательный процесс начинается со следующего дня после обнародования указа.

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Ранее Слипачук указывала на то, что суд не сможет остановить роспуск парламента и досрочные выборы.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что уровень доверия граждан к действующему парламенту слишком низкий. Указ был подписан на следующий день. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил, что указ грубо нарушает закон, поскольку формально коалиция распалась только 17 мая, и собрался обжаловать его в Конституционном суде.

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