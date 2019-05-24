Партия Порошенко избавилась от его имени в названии

Партию бывшего президента Украины Петра Порошенко переименовали в «Европейскую Солидарность». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

С инициативой о переименовании партии выступил политолог Сергей Таран. Сам Порошенко анонсировал, что на съезде партии, который пройдет 31 мая, примут множество изменений, которые затронут кадры, программу и идеологию.

В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки. «Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в «Блоке Петра Порошенко» (БПП) планируют изменить название первую десятку лидеров партии. В частности, планировался уход и самого экс-президента с поста лидера политической силы.

Сейчас БПП является самой крупной фракцией в Верховной раде, однако по данным мониторинга электоральных настроений она возглавляет антирейтинг симпатий граждан. Более половины украинцев заявили, что не стали бы голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки. Пока она не представлена в парламенте.

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