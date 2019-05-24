Партия Порошенко откажется от лидерства Порошенко и сменит название

Политическая сила «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» (БПП) проведет ребрендинг перед досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в аппарате партии.

Планируется, что имя бывшего президента Украины исчезнет из ее названия. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым», — отметил источник издания.

Порошенко перестанет быть лидером своей партии. Обновится и первая десятка партийного списка на парламентских выборах. Соответствующие решения будут обсуждаться на закрытом съезде партии 24 мая, официально об изменениях объявят 31 мая на открытом мероприятии, где также будет заявлена программа политической силы.

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Указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады вступил в силу 23 мая. ЦИК официально объявил начало избирательной кампании, так как, согласно закону, выборный процесс невозможно остановить даже по решению суда.

Согласно первым данным мониторинга электоральных настроений, БПП возглавила антирейтинг симпатий граждан: более половины украинцев не поддержат ее ни при каких обстоятельствах. В данный момент она имеет самую многочисленную фракцию в Раде. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки. Пока она не представлена в парламенте.

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