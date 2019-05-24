Против Порошенко начали еще одно расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало заявление экс-главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова об отмывании средств бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировали в государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки», — сообщил Портнов.

По его словам, ГБР официально зарегистрировало обращение 23 мая. Портнов добавил, что ждет от ведомства ходатайства в суд об аресте счетов Порошенко.

21 мая Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего президента Петра Порошенко. Он обвинил его в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.

В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел. Среди них фигурируют дела о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем Службы безопасности Украины и другие обвинения.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая. О его сотрудничестве с командой избранного президента сообщал телеканал «112 Украина», однако официальной информации на этот счет не поступало.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!