Стало известно о первом допросе по делу о преступлениях Порошенко

Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допросили бывшего замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Портнов был вызван на допрос 27 мая, однако пришел в ГПУ по собственной инициативе 22 мая .

«Друзья, с целью пресечь дешевый пиар Генеральной прокуратуры сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провел 3,5 часа. На допросе сообщил о роли главы департамента специальных расследований [Сергея] Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане», — сообщил он.

Портнов считает, что теперь следователи обязаны проверить указанную им информацию.

21 мая Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего президента Петра Порошенко. Он обвинил его в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.

В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел. Среди них фигурируют дела о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем Службы безопасности Украины и другие обвинения.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая. О его сотрудничестве с командой избранного президента сообщал телеканал «112 Украина», однако официальной информации на этот счет не поступало.

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