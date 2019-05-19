Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Здравствуй, дорогая Украина. Все только начинается!» — написал он.

О намерении вернуться на родину Портнов объявил после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. О его сотрудничестве с командой избранного президента сообщал телеканал «112 Украина», однако официальной информации на этот счет не поступало.

45-летний Андрей Портнов был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2010 год. Затем стал заместителем главы администрации президента Украины. После госпереворота в Киеве в 2014 году уехал из страны. Тогда же власти ЕС и Канады включили его в санкционные списки, однако годом позже ограничения были отменены.

На его странице в Facebook в качестве места проживания указана Вена.

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