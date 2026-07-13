Путин высказался о душе ребенка

Путин заявил, что нет ничего важнее души ребенка

Президент России Владимир Путин считает, что нет ничего важнее душ детей. Об этом глава государства заявил в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!», пишет РИА Новости.

«Что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Ничего», — сказал Путин.

Ранее глава государства выразил мнение, что России стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям, опираясь на традиционные ценности. По его словам, будущее страны будет невозможно обеспечить без основы на истории предков и без «глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение».

До этого Путин также заявил, что традиционные ценности и вера в Отечество лежали в основе победы над нацистской Германией.