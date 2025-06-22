Путин: Традиционные ценности легли в основу Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин раскрыл роль традиционных ценностей в Победе в Великой Отечественной войне. Его слова передает ТАСС.

«В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество», — раскрыл их роль президент на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.

Ранее Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби, 22 июня. Возложение началось после минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. В мероприятии также участвовал министр обороны России Андрей Белоусов.

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция «Свеча памяти». В ней приняли участие сотни человек.