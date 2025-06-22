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12:39, 22 июня 2025Россия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби. Об этом передает ТАСС.

В церемонии возложения цветов также принял участие министр обороны России Андрей Белоусов. Возложение началось после минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Путин также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня на Дворцовой площади прошла всероссийская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие было организовано Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и собрало сотни участников — от школьников до представителей общественных и военных структур.

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