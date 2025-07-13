Путин: России стоит добиваться лидерства, опираясь на традиционные ценности

Президент России Владимир Путин назвал «рецепт успеха» для России. Соответствующей информацией он поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, слова главы государства приводит ТАСС.

Как заявил Путин, России стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям. Однако он подчеркнул, что делать это нужно, опираясь на традиционные ценности.

Так, Путин уточнил, что будущее страны будет невозможно обеспечить без основы на истории предков и «на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение».

Ранее в июле Путин раскрыл главный принцип своей работы. Он заявил, что старается работать на посту главы государства по правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь».