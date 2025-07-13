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16:55, 13 июля 2025Россия

Путин назвал «рецепт успеха» для России

Путин: России стоит добиваться лидерства, опираясь на традиционные ценности
Екатерина Ештокина

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал «рецепт успеха» для России. Соответствующей информацией он поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, слова главы государства приводит ТАСС.

Как заявил Путин, России стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям. Однако он подчеркнул, что делать это нужно, опираясь на традиционные ценности.

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Так, Путин уточнил, что будущее страны будет невозможно обеспечить без основы на истории предков и «на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение».

Ранее в июле Путин раскрыл главный принцип своей работы. Он заявил, что старается работать на посту главы государства по правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

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