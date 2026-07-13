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16:43, 13 июля 2026Культура

Тося Чайкина снялась в криминальной комедии

Певица Тося Чайкина сыграла саму себя в криминальной комедии «Нам кранты»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Тося Чайкина (настоящее имя Антонина Бадулина) приняла участие в сериале «Нам кранты». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Известно, что Чайкина сыграет саму себя: по сюжету проект, она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки — увидеть любимую артистку.

«Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира», — сообщила Тося.

В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия», «В кармане».

Ранее певица Тося Чайкина пожаловалась на оскорбления от пьяного мужчины в бильярдной. Артистка выложила ролик, на котором мужчина по имени Руслан неоднократно называет ее «оно».

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