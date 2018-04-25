На Украине сообщили о десятом уголовном деле против Порошенко

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Петр Порошенко

Украинский суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. Об этом в своем Facebook сообщил юрист, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое», — указал юрист. «В этот раз речь идет о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента», — добавил он.

По его словам, следствию предстоит выяснить, был ли Порошенко создателем «преступной организации», или же за него это сделали «дорогие друзья», а сам он ничего об этом не знал. Адвокат утверждает, что эта организация была создана для того, чтобы «Порошенко и далее незаконно через офшорные компании продолжал контролировать фабрику Roshen и реализовывать схему по уклонению от уплаты налогов».

Кузьмин добавил, что ранее суды Украины уже обязывали правоохранительные органы страны проводить расследования по его заявлениям, в том числе, «по факту государственной измены Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen; по факту незаконного обогащения Порошенко по делу "Укргаздобычи"; по факту незаконного лишения президентом Порошенко украинского гражданства [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили; по факту избиения и незаконного выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о даче взяток президентом Порошенко депутатам Верховной Рады за назначение генерального прокурора; по докладу ООН о фактах существования на Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне АТО; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о незаконном вмешательстве Украины в выборы США».

При этом юрист не указал, были ли после проверок возбуждены уголовные дела. Тем не менее Кузьмин понадеялся, что «к началу предвыборной кампании [2019 года] избирателям продемонстрируют результаты расследования всех перечисленных дел, что очень поможет определиться с выбором кандидата».

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