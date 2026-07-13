Боксера Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Очная ставка с боксером Костей Цзю назначена на 14 июля в ОМВД «Головинский»

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, очная ставка состоится 14 июля в 15:00 по мск времени на территории ОМВД «Головинский».

Ранее сообщалось, что спортсмен подал в суд на создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова из-за невозврата долга.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказал Цзю, в 2018-2019 годах он одолжил учредителю детского центра деньги на развитие бизнеса, однако обратно их так и не получил — предприниматель вернул только около 1,75 миллиона рублей. Заем был оформлен официально под 34 процента годовых.