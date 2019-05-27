Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
ФСБ прокомментировала политику Зеленского
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Голодный слон убил маленькую девочку
На списанном 60 лет назад эсминце «Гремящий» произошел пожар
Внук депутата запугал одноклассников и обещал «сломать голову» учителю
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
В горах нашли древнее внеземное вещество
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
В Москве заметили следы масонов 
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Новости партнеров

Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады

Перейти в «Мою Ленту»

Верховный суд Украины отклонил один из исков о признании незаконным решения президента Владимира Зеленского распустить парламент. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

«Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Истец заявлял, что досрочный роспуск Верховной Рады нарушает его права как избирателя и как субъекта права на выдвижение кандидатом в депутаты, поскольку это лишает его возможности на летний отдых и подготовку к избирательной кампании. Суд разъяснил, что решение президента не является реализацией его управленческих функций, следовательно, данный спор не может рассматриваться в суде административной юрисдикции.

Зеленский заявил о роспуске Рады 20 мая во время инаугурационной речи, на следующий день был опубликован соответствующий указ. 27 мая он напомнил, что депутаты текущего созыва уничтожили легитимность Верховной Рады, используя политическую трибуну для самопиара и потеряв доверие граждан.

Досрочные выборы назначены на 21 июля. Партия президента «Слуга народа» пользуется наибольшей поддержкой среди граждан. Антирейтинг возглавляет политическая сила бывшего главы государства Петра Порошенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой
Верховная Рада приняла заявление об отставке правительства Украины
Партия Порошенко откажется от лидерства Порошенко и сменит название
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
17:40Сегодня

Ярош пригрозил Зеленскому казнью

15:41Сегодня

Коломойский рассказал о поссорившем его с Порошенко телевизоре

17:14Сегодня

Бывший соратник Януковича завел на Порошенко уже четвертое уголовное дело

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
15:45Сегодня

На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

16:35Сегодня

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной Рады

14:10Сегодня

Стали известны подробности бунта в одесской колонии

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
13:35Сегодня

Бывший главком ДНР назвал ошибки украинских военных при осаде Славянска

13:17Сегодня

В ДНР выдвинули Зеленскому несколько требований

13:50Сегодня

В партии Зеленского отказались от дефолта

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
Россиянин дал укусить себя змее ради селфи и пожалел
В Москве заметили следы масонов
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Депутат устроил полуобнаженную фотосессию и пожаловался на непонимание
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
НАТО перехватила российские самолеты
В Польше произошла стрельба в школе
«Судьба мира решится именно здесь»
 
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Коломойский рассказал о поссорившем его с Порошенко телевизоре
Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной Рады
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Корпорация МСП приняла участие в Московской неделе предпринимательства
Российским таксистам ограничат время за рулем
В Москве открылась ключевая выставка станкостроения и металлообработки
Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО
«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста
Предел риска
Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Названа неожиданная польза жары
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
«Реал» запретил своему капитану уходить
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Лувр закрыли из-за забастовки
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Звезда «Чародеев» рассказала о двухлетней борьбе с раком
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Уточнено число пострадавших при резне в редакции
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
У женщины и ее собаки обнаружили опухоли в одинаковых местах
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Редкий метеорит упал на собаку
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Названы лучшие для предпринимателей города России
Рынку жилья пообещали болезненный год
Все материалы