Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады

Верховный суд Украины отклонил один из исков о признании незаконным решения президента Владимира Зеленского распустить парламент. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

«Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Истец заявлял, что досрочный роспуск Верховной Рады нарушает его права как избирателя и как субъекта права на выдвижение кандидатом в депутаты, поскольку это лишает его возможности на летний отдых и подготовку к избирательной кампании. Суд разъяснил, что решение президента не является реализацией его управленческих функций, следовательно, данный спор не может рассматриваться в суде административной юрисдикции.

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Зеленский заявил о роспуске Рады 20 мая во время инаугурационной речи, на следующий день был опубликован соответствующий указ. 27 мая он напомнил, что депутаты текущего созыва уничтожили легитимность Верховной Рады, используя политическую трибуну для самопиара и потеряв доверие граждан.

Досрочные выборы назначены на 21 июля. Партия президента «Слуга народа» пользуется наибольшей поддержкой среди граждан. Антирейтинг возглавляет политическая сила бывшего главы государства Петра Порошенко.

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