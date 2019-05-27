Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил депутатов Верховной Рады в уничтожении легитимности украинского парламента. Заявление президента было опубликовано на его личной странице в Facebook.

По словам главы государства, причиной падения доверия украинского общества к парламенту стала именно деятельность Верховной Рады восьмого созыва. Тем не менее он считает, что у депутатов еще есть возможность «хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии». Для этого, по мнению Зеленского, в оставшиеся два месяца работы Верховной Рады депутаты должны прекратить использовать трибуну парламента для «личного самопиара» или в качестве площадки избирательной кампании.

Вместо этого он советует начать рассмотрение законопроектов о реформах, разработанных в США, Европе и на Украине. Зеленский отмечает, что включение документов в повестку парламента задерживается годами, несмотря на то, что их рассмотрения ожидает вся страна. Также глава государства призвал депутатов не портить законопроекты своими «традиционными коррупционными выходками» в случае, если парламент все же начнет их рассмотрение.

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21 июля на Украине пройдут досрочные выборы в парламент. Избирательная кампания началась на следующий день после того, как вступил в силу подписанный Зеленским указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Основанием для принятия этого решения стало отсутствие в парламенте правящей коалиции.

На третий день своего президентства Зеленский подал в парламент законопроект о проведении избирательной реформы, которая предусматривала отказ от мажоритарной системы выборов и снижение проходного барьера для попадания партий в Верховную Раду. Несмотря на обещания лидеров фракций поддержать законопроект, депутаты проголосовали против того, чтобы внести рассмотрение законопроекта в повестку заседания.

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