Депутаты Рады обманули Зеленского

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил об обмане президента Владимира Зеленского со стороны депутатов Верховной Рады. Он рассказал об этом в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

По словам Богдана, речь идет о совещании с лидерами парламентских фракций, где обсуждалось внесение изменений в избирательное законодательство. «Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций Рады, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», — сказал он.

Богдан назвал произошедшее «неожиданным уроком», который команда Зеленского хорошо усвоила. Глава АП уверен, что несмотря на отказ лидеров парламентских партий вносить изменения в избирательное законодательство, партия «Слуга народа» покажет хорошие результаты и по партийным спискам, и по мажоритарным округам.

22 мая стало известно о том, что Рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. По итогам голосования депутаты не внесли его в повестку дня. «Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — прокомментировал ситуацию спикер Рады Андрей Парубий.

21 мая в ходе консультаций с лидерами парламентских фракций Зеленский перечислил предложения по реформе избирательного законодательства. Речь идет о переходе от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной и снижении проходного барьера для партий до трех процентов.

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