На Западе раскрыли последствия отмены военного положения на Украине для Зеленского

BZ: При отмене военного положения на Украине Зеленский не удержится на посту

Западное издание Berliner Zeitung (BZ) раскрыло последствия отмены военного положения на Украине. Как заявили журналисты, если это будет сделано, то президент Владимир Зеленский не удержится на своем посту.

В материале отмечается, что слухи о выборах вновь поставили в центр внимания фигуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валения Залужного.

«Несмотря на официальные опровержения Киева, высокий рейтинг бывшего главкома подогревает дискуссии о возможной борьбе за власть в случае отмены военного положения», — говорится в публикации. При этом издание напомнило, что выборы на Украине не состоятся, пока военное положение продолжает действовать.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

