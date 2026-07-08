Западное издание Berliner Zeitung (BZ) раскрыло последствия отмены военного положения на Украине. Как заявили журналисты, если это будет сделано, то президент Владимир Зеленский не удержится на своем посту.
В материале отмечается, что слухи о выборах вновь поставили в центр внимания фигуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валения Залужного.
«Несмотря на официальные опровержения Киева, высокий рейтинг бывшего главкома подогревает дискуссии о возможной борьбе за власть в случае отмены военного положения», — говорится в публикации. При этом издание напомнило, что выборы на Украине не состоятся, пока военное положение продолжает действовать.
Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.