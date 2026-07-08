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04:00, 8 июля 2026Бывший СССР

На Западе раскрыли последствия отмены военного положения на Украине для Зеленского

BZ: При отмене военного положения на Украине Зеленский не удержится на посту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Западное издание Berliner Zeitung (BZ) раскрыло последствия отмены военного положения на Украине. Как заявили журналисты, если это будет сделано, то президент Владимир Зеленский не удержится на своем посту.

В материале отмечается, что слухи о выборах вновь поставили в центр внимания фигуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валения Залужного.

«Несмотря на официальные опровержения Киева, высокий рейтинг бывшего главкома подогревает дискуссии о возможной борьбе за власть в случае отмены военного положения», — говорится в публикации. При этом издание напомнило, что выборы на Украине не состоятся, пока военное положение продолжает действовать.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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